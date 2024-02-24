中國辣椒粉3批檢出蘇丹紅、1批確認中 已下架相關商品逾3528公斤

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。食藥署今天公布，截至昨天下午5時，中國辣椒粉原料已累計3批檢出蘇丹色素3號違規，還有1批問題產品正確認是否新增為不合格。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

此案源於新北市衛生局查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台至少10家下游業者，包括「蝦味先香辣口味」零嘴也受害。

各地方政府衛生局持續擴大追查，衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新情況，截至昨天下午5時，共計下架該廠商辣椒粉及其產品3528.3公斤。

因稍早台中市食安處也公布相關稽查結果，甚至擴及15縣市42家業者。針對中央與地方間的數字落差，食藥署副署長林金富接受媒體電訪解釋，依食品安全衛生管理法規定，後市場也就是市面食品稽查，本來就是地方政府責任。

林金富說，地方通常先公布才輸入稽查系統，所以食藥署的數字跟地方會有1到2天落差，反過來說，邊境攔檢歸食藥署管，資料就會比地方更新速度快；目前食藥署掌握累計3批不合格，分別在雲林、桃園被驗出，還有1批問題產品，正在確認是否為新增。

食藥署表示，自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。（編輯：陳政偉）1130224