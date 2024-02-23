新北續查蘇丹紅辣椒粉 流向7業者回收、待銷毀

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北衛生局今晚說，續查潛藏致癌「蘇丹紅」的紅辣椒粉去向；濟生公司某2批號出售給新北7家業者，流向雜糧行、傳統市場、攤商、餐飲業，都已回收並退回給進口的保欣公司。

桃園市府衛生局8日至進口商保欣企業的龜山倉儲，及桃園市內販售處，抽驗紅辣椒粉產品，有保欣公司及雲林濟生公司各2件，皆檢出蘇丹色素3號。

新北衛生局晚間發布新聞表示，保欣公司20日已自主下架回收，自2023年3月20日起向中國進口的紅辣椒粉。市府22日與雲林衛生局合作，追查上述檢驗出蘇丹色素（蘇丹紅）的2件濟生公司生產紅辣椒粉的其他流向。

衛生局說，經查2項產品都是保欣公司自中國河南省三禾藥業進口的紅辣椒粉原料，有效日期是，2026年10月12日、2026年10月22日、2026年10月29日、2026年10月4日，共4批號。

衛生局說，上述4個批號中，除有2個批號已經溯源封存，另查出濟生本次使用的有效日期2026年10月12日及2026年10月22日的2批號原料，出貨給新北7家業者，包括恆佳實業公司、廣珍公司、百鮮公司、口福實業公司、頂記食品、享記食品、松蓁公司，共2025公斤。

衛生局表示，這7家公司有些辣椒粉仍庫存未售出，有些散裝販售給台中市、新北雜糧行、市場、或製成吾蜂秘製香辣粉、台灣第一家特製辣椒粉、真好家紅辣椒油；產品部分銷售給攤商或餐飲業者，已陸續下架、回收、退回保欣公司，或封存待銷毀。（編輯：方沛清）1130223