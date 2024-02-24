香辣豬肉乾及豬肉絲含蘇丹紅 宜蘭縣下架609包

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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）台中市食安處檢出金安記食品廠進貨含蘇丹紅辣椒粉，製成豬肉產品流入宜蘭縣，宜蘭縣衛生局今天共下架579包「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」，另預防性下架30包「香辣豬絲」。

宜蘭縣政府衛生局發布新聞稿表示，昨天下午接獲台中市食品藥物安全處通知，龍井區金安記食品廠有限公司疑似進貨保欣企業有限公司問題辣椒粉，經稽查確認此批疑似違規的辣椒粉原料有效日期為2026年10月12日，與新北市政府衛生局查獲的問題批號不同，基於慎重起見仍抽驗，昨天下午接獲知檢驗結果，檢驗報告顯示原料檢出蘇丹色素3號，與規定不符。

衛生局指出，由於此批原料辣椒粉已製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」2項產品，產品已流向宜蘭縣1家經銷商，衛生局接獲通知後，立即派員前往經銷商處所稽查，並下架50.9公斤、509包的「香辣豬肉乾」及7公斤、70包的「香辣豬肉絲」，另預防性下架不同批號、不同效期共3公斤、30包的「香辣豬肉絲」。

衛生局表示，消費者若購買有效日期為「2024年8月10日至2025年2月6日」的「香辣豬肉乾」，或有效日期為「2024年8月9日至2025年2月5日」的「香辣豬肉絲」產品，請立即停止食用，並持發票及產品向原購買商提出退貨，如有相關消費爭議，可撥打宜蘭縣政府消費者服務專線1950。（編輯：方沛清）1130224