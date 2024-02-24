菜䔕餅等商品疑含蘇丹紅 苗栗縣追近4500箱

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）苗栗縣衛生局今天表示，鑫豪食品公司曾進貨疑含蘇丹紅的辣椒粉，使用製成菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品，除封存場內未出貨商品，也追查已出貨的近4500箱商品，要求儘速回收。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料，檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台至少10家下游業者，包括「蝦味先香辣口味」。

苗栗縣府今天發布新聞稿指出，昨晚接獲彰化縣衛生局通知，食材批發商廣合企業公司曾出貨給苗栗縣鑫豪食品公司的脫水辣椒粉，有混合新北市保欣公司的紅辣椒粉（有效日期2026年10月12日），立即聯絡廠商，並於今天前往現場查核。

鑫豪食品主要生產餅乾類食品，苗縣府表示，根據業者提供的收貨單據，該批不合格的辣椒粉於今年1月收貨255公斤，已使用量為116.5公斤，製成產品為菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g）。

苗縣府指出，經查鑫豪食品場內菜䔕餅庫存計有2338箱，未分裝白胡椒棒（900g/桶）共39桶，皆封存禁止出貨。另外，現場剩餘138.5公斤辣椒粉已封存禁用，待後續退回出貨廠商。

苗縣府表示，鑫豪菜䔕餅110g規格僅販售給全聯福利中心，已出貨量為1802箱，另30g及65g規格通路皆為一般食品中盤商，已出貨2500箱。白胡椒棒則分成每包210g規格77箱、5斤裝規格115箱，合計已出貨192箱，已掌握下游業者名單，要求儘速回收。

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此外，台中市衛生局今天發布新聞稿指出，追查發現台中市龍井區金安記食品廠有向保欣進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」2項產品共6739公斤，銷售至苗栗縣等多個縣市。

對此，苗栗縣政府表示，昨天傍晚接獲台中市食安處通知，金安記食品廠的香辣豬肉乾及香辣豬肉絲2項產品，共200包流入苗栗縣「豐群商行」，立即通知業者下架回收。（編輯：龍柏安）1130224