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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/46
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蘇丹紅辣椒粉產品下架 食藥署掌握16業者22.5公噸

2024/2/28 14:43（2/28 15:14 更新）
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含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，衛福部食藥署28日表示，已掌握問題辣椒粉流向16家下游業者。（食藥署提供）
含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，衛福部食藥署28日表示，已掌握問題辣椒粉流向16家下游業者。（食藥署提供）
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（中央社記者曾以寧台北28日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。衛福部食藥署今天表示，已掌握問題辣椒粉流向16家下游業者，截至27日，共計下架及封存辣椒粉及其產品約22.5公噸。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

根據統計，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗不合格，被檢出含有蘇丹色素3號，包含新北市政府衛生局抽驗1批（有效日期民國115年10月4日），桃園市政府衛生局抽驗2批（有效日期115年10月29日及116年1月7日），台中市食品藥物安全處抽驗1批（有效日期115年10月12日）。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿說明，這4批不合格中國辣椒粉產品流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至2月27日，共計下架及封存辣椒粉及其產品22.5公噸。

針對中國辣椒粉，食藥署表示，已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。（編輯：張雅淨）1130228

#食藥署
#蘇丹紅
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