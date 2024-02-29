蘇丹紅食安風暴 擴大回溯抽驗63批中國辣椒粉

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台。食藥署今天表示，已暫停進口21家問題廠商產品3個月，並擴大回溯抽驗去年12月11日前輸台的63批中國辣椒粉，結果預計下週出爐。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

針對中國辣椒粉，衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署副署長林金富下午接受媒體聯訪表示，第1批問題產品出現在去年3月，而在去年12月11日前，這21家問題廠商已輸台172批產品，當時邊境管制措施為50%加強抽批，其中有63批沒有抽驗到，這週內會全部清查完畢，檢驗結果預計下週起陸續出爐。

各地方政府衛生局同步持續擴大追查中。據統計，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗，被檢出含有蘇丹色素3號，包含新北市政府衛生局抽驗1批（有效日期民國115年10月4日），桃園市政府衛生局抽驗2批（有效日期115年10月29日及116年1月7日），台中市食品藥物安全處抽驗1批（有效日期115年10月12日）。

食藥署說明，這4批不合格中國辣椒粉均為三禾產品，流向台北市、新北市、高雄市、台中市、桃園市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、彰化縣這9個縣市，包括「濟生股份有限公司」在內等16家下游業者。

此外，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至2月28日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬3083.7公斤。（編輯：李亨山）1130229