蘇丹紅辣椒粉製成咖哩粉 桃市追查3業者通知下架

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（中央社記者葉臻桃園29日電）含致癌物蘇丹紅辣椒粉流向全台。桃園市衛生局今天表示，接獲通知有問題產品製成的咖哩粉販售至桃園市3家業者，經追查流向，已通知業者下架勿販售，將移請所轄衛生局追查。

桃園市政府衛生局晚間向媒體表示，27日晚間接獲台北市衛生局通知，經雲林縣衛生局至斗六廠調查，濟生股份有限公司斗六廠向保欣企業股份有限公司購買的紅辣椒粉檢出蘇丹紅色素原料，進貨1000公斤中有450公斤製成咖哩粉，販售至桃園市3家業者。

桃園市衛生局說，已在昨天派員追查流向，並派員至桃園3家業者處查核，1家為楊梅區焱咖哩餐坊，購入相關咖哩粉共105包，經查現場共計11包，非屬違規產品效期，已請業者向廠商索取檢驗報告後再行使用。

桃園市衛生局也說，另2家業者中，上群食品有限公司僅進貨1包為試用樣品，萬泰國際物流股份有限公司則進貨1344瓶，其中1024瓶已由濟生公司取回，另有320瓶配送至外縣市批發、販售業者共3家，已通知業者下架勿販售，並將移請所轄衛生局後續追查。（編輯：方沛清）1130229