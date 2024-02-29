蘇丹紅辣椒粉製成咖哩粉 北市1餐廳使用已下架

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（中央社記者劉建邦台北29日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台。台北市衛生局今天表示，經雲林縣衛生局通知，濟生公司辣椒粉有部分製成咖哩粉，經查台北市僅1家餐廳使用，已通知下架，共8.91公斤。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，且流向全台多家下游業者，蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等零嘴也受害。

台北市衛生局今天晚間發布新聞資料指出，27日晚間接獲雲林縣衛生局通知，濟生公司斗六廠使用紅辣椒粉有製成印度咖哩粉等產品，並銷售於台北市、新北市、桃園市、苗栗縣等12縣市；雲林縣通知各縣市衛生局應依權責要求轄區業者回收下架。

北市衛生局表示，經查，此批咖哩粉其中一項產品銷售至台北市轄區內的印度咖哩炒麵店並製成咖哩系列餐點，接獲通知後前往店家要求下架咖哩粉，經統計共8.91公斤，包含完整包裝8包、散裝含罐重910公克。

衛生局指出，餐廳業者是在1月向廠商進貨，有使用部分咖哩粉做成餐點，但研判使用咖哩粉做成餐點時已被稀釋，因是辣椒粉原料出問題，已要求餐廳先下架，不會裁罰業者。

衛生局表示，蘇丹紅具有潛在致癌性，非台灣准用著色劑，且不可使用在食品，食品業者應落實原料與製程管理，避免觸法，呼籲民眾若購買相關產品應立即停止食用，並帶商品至原門市辦理退貨。

衛生局指出，此次稽查結果可至官方網站查詢，民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥市民當家熱線1999諮詢。（編輯：方沛清）1130229