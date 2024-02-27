涉變造蘇丹紅辣椒粉SGS報告 雲林濟生研發長准押

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（中央社記者黃國芳雲林縣27日電）濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢今天向雲林地院聲押研發處長郭男及職員郭女，裁定郭男准押、郭女5萬元交保。

雲林地檢署表示，雲林縣政府衛生局日前函送濟生股份有限公司斗六廠銷售的紅辣椒粉含有蘇丹紅一案，經專案小組調查，昨天執行搜索及複訊後，除了聲押郭男、郭女2人外，公司負責人陳姓父子也涉嫌重大，分別依新台幣150萬元、100萬元交保。

檢方指出，雲林地方法院於今天深夜裁定郭男羈押獲准、研發人員郭女依5萬元交保。

雲林地檢署發布新聞稿指出，濟生公司斗六廠品管人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS公司）食品實驗室檢測，檢出原料含有蘇丹色素3號，研發人員郭姓女子接獲報告後，將不合格報告轉知研發處長郭姓男子等人。

檢方指出，郭男明知蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構致癌性分類第3類物質，非屬依食品安全衛生管理法所訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准的食品添加物，為不得檢出品項。

但郭男為順利將公司生產的四合一調味粉出貨給全聯公司，竟變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

檢方說，經調閱並分析相關資料後，於昨天前往濟生總公司、斗六廠、新莊廠等處執行搜索，並通知公司負責人陳男及其擔任公司經理的兒子陳男，以及郭男、郭女等9名公司員工到案說明。

檢方複訊後，認為郭男及郭女等2人，涉及食品安全衛生管理法罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，今天向雲林地方法院聲請羈押。另外，公司負責人陳姓父子重金交保外，總公司的張姓祕書及斗六廠的吳姓廠務處長均5萬元交保、斗六廠錢姓副廠長2萬元交保，其他2名職員飭回。（編輯：方沛清）1130227