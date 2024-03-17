營養午餐禁辣椒粉至4/7 團膳業者盼滾動式解禁

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（中央社記者張雄風台北17日電）蘇丹紅食安風暴影響，教育部配合衛福部清查，4月7日前學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味品。團膳業者表示，雖然廠商都有因應措施，但仍希望清查完後能滾動式調整解禁。

教育部表示，配合衛福部食藥署清查，已發函各級學校，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味品到4月7日。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信告訴中央社記者，希望在4月7日清查結束後，能確認沒有問題的品項，可以滾動式調整解禁，並逐步回規正軌。

陳明信說，各家團膳廠商都有因應方式，公會也有團膳廚師委員會，廚師與營養師很努力，訂定口味提升2.0的計畫，利用簡單的調味料帶出鮮味，如月桂葉等替代用辛香料，或發揮食材本身的鮮味等。

此外，陳明信提到，蘇丹紅事件發生後，也透過教育宣導的方式，告訴孩子對午餐的影響，並鼓勵學生嘗試不同的味道；就他所負責北北基約70家學校，從廚餘、客訴量觀察，雖然每間學校或多或少有些起伏，但整體來看，並沒有特別異常的情況。

蘇丹紅食安風暴，全國22縣市相繼宣布暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料。台北市明訂禁用期限至3月31日，澎湖縣禁用至4月30日，台南市、高雄市、新北市、桃園市、嘉義縣、新竹市、基隆市等7縣市禁用3個月，台東縣本學期禁用。

台中市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、屏東縣、金門縣、連江縣等12個縣市，僅宣布暫緩使用，未明訂禁用期限。（編輯：管中維）1130317