餐盒公會籲立專法 導引學校午餐、農產優質發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）學校午餐補助、自費如何拿捏受關注，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信今天表示，日本政府補助事務費、食材費家長出，在市場運作、政府導引下優質化發展。

去年起國產雞蛋從缺蛋到供過於求3度降價，變化劇烈，為了減庫存壓力，蛋商頻頻呼籲總使用量不小的學校午餐，應恢復使用液態雞蛋，顯示學校午餐不僅受家長、學童關注，同時牽動著農產、團膳的產業發展。

陳明信告訴中央社記者，從去年12月上旬北部縣市宣布恢復使用液態雞蛋以來，已有2個多月，春節後菜單都已復用，但價格回不去1年前了，而且多種物價都上揚，豬價春節後雖略降，但不會馬上反映在進貨單價上，又儘管現在弱勢家庭學童餐費有獲政府補助，但是要漲價就是有困難，也不合理，市場機制無法正常運作。

他並說，其實不論是要維持學校午餐的製作品質、推展食農教育、精進農產食安，或是兼顧團膳營運成本，台灣可跟進鄰國作法訂定專法，引導整體健全發展，公會下週將拜訪立法院三黨黨團，希望訂定專法，促進團膳業健全發展，也可助益國內農業向上提升。

陳明信舉例，像是農業部率先推動使用國產食材的補助措施，就帶動了3章1Ｑ農產發展；不過日本則早在半個世紀前，就已有學校午餐專法，引導學校午餐製作不斷革新，且多優先使用日本國產農產，製作流程系統化，兼顧衛生、品質與美味，甚至帶動相關專用機具的發展；另外韓國也在20幾年前已訂定專法。

分析日、韓專法精神與原則的差異。他認為，對照韓國從幼稚園到高中的學校午餐都由政府編列預算支出，少了使用者付費的公平精神，全吃公費也會讓團膳業者漸漸失去適應市場競爭的能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，日本則是政府補助事務費、食材費由父母付費，可兼具政府導引產業精進發展的作用力，同時兼顧市場運作機制，促進產業自身不斷革新，至於費用的調整，建議研議調整的要件，訂出公式，每年檢視。

陳明信重申，國內現況是中央尚無專法，由地方依據自治法規權衡處理，如果中央有專法，會更加法制化，針對品質、人力（廚工、廚師、營養師）、價格調整、設備要求等明文訂定基準，將有助於導引台灣學校午餐品質更好，並帶動國產農產品優質化發展。（編輯：陳政偉）1130224