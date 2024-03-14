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112年全台進口蘇丹紅101克 用於實驗或染色

2024/3/14 18:33
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（中央社記者張雄風台北14日電）根據環境部報告，蘇丹紅色素為第四類毒化物，禁止添加在食品內，去年台灣僅4家業者、共39筆進口，總進口量101克、使用量41克，均用於實驗室或染色劑，在國內均未添加在食品中。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，環境部長薛富盛備詢表示，行政院食安辦將蘇丹紅與咖啡、茶做類比，是屬國際上第三類致癌食品的分類，與國內毒性及關注化學物質是不同分類方式。

薛富盛強調，上述39筆進口的蘇丹紅，都沒有加入食品中；且蘇丹紅依國內規範是禁止添加到任何食品內。

薛富盛說明，台灣自從推動食安五環政策，就沒有發生化工原料加入食品的案例，環境部主要負責化學雲，也就是化學物質的流布掌握；這次食安事件是業者在境外將蘇丹紅加到辣椒粉內，變成食品進口到台灣，因此主責機關為衛福部食藥署。（編輯：張雅淨）1130314

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