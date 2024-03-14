避免綠色通膨 立委連署碳費審議納CPI

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部預計明天召開首場碳費費率審議會，多名立委今天在衛環委員會中連署臨時提案，要求環境部明定消費者物價指數（CPI）或相關經濟指標為審議因素，避免綠色通膨。

環境部昨天公布首屆碳費費率審議會委員21人名單，將於明天召開首次審議會。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

環境部長薛富盛今天備詢時提到，目前直接加間接年排碳量達2.5萬噸以上的排碳大戶有550家，占全國總排碳量約75%；碳費徵收對象仍以今年的年排碳量而定；未來也不排除實施碳費制度一段時間後，2.5萬噸門檻會往下調整；最終目標是希望減碳成為全民運動。

多名立委會中連署臨時提案，表示擔心碳費機制上路恐造成「綠色通膨」，主計總處也將「減碳政策對國內經濟與物價之影響」納入通膨的不確定因素中；加上台灣電力公司擬在4月全面調漲電價，各界擔心可能再帶動拉高物價。

提案中要求環境部明定消費者物價指數（CPI）或相關經濟指標為碳費審議因素，以期確保穩定民生物價。環境部表示將遵照辦理。

至於碳費費率是否有大方向，薛富盛表示，仍尊重審議會決議，希望能如期在第1季公布。（編輯：張雅淨）1130314