碳費審議會21名委員公布 15日召開首次會議

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（中央社記者張雄風台北13日電）環境部今天公布首屆碳費費率審議會委員21人名單，在多方考量民間團體對於碳費議題的關聯性及代表性，儘可能納入環保、社會公正團體及產業界等不同領域代表，將於15日召開首次審議會。

環境部今天公布第1屆碳費費率審議會委員名單，審議會由環境部次長施文真擔任召集人、氣候變遷署長蔡玲儀擔任副召集人，並包含有關機關代表委員5名、民間團體代表委員6名及學者專家8名，共計由21名委員組成。

環境部說明，為遴選學者專家委員，環境部分為「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等4類專長領域，於今年1月18日公開接受各界推薦學者專家人選，總計有82人納入遴選，之後經過該部邀集相關機關組成遴選小組並召開遴選會議，完成學者專家委員的遴選作業。

環境部補充，考量碳費費率為各界關注議題，為確保審議會的公正性，學者專家及民間團體代表委員在任期內，不得擔任碳費徵收對象事業的董（理、監）事、負責人、受僱人或顧問職，經該部調查受聘委員利益迴避情形後，請委員簽署同意書。

環境部說明，依據「碳費費率審議會設置要點」規定，委員任期為2年，本屆委員任期將自今年3月1日起至民國115年2月28日，審議會的任務為碳費一般費率及優惠費率的訂定與調整，以及有關碳費費率的評估、檢討、研究及諮詢等。

環境部表示，碳費費率為各界十分關切議題，完成費率審議會的組成後，訂於15日召開第1次費率審議會，屆時將於會議上說明審議會相關運作規定，以及碳費徵收相關子法的規劃，並徵詢委員意見，以利後續費率的討論與審議。

根據名單，民間團體代表包含台灣綠色公民行動聯盟理事卞中佩、台灣環境保護聯盟學術委員會召集人吳明全、地球公民基金會資深志工林彥廷、中華民國全國工業總會常務理事江啟靖、中華民國全國商業總會理事余建中、中華民國會計師公會全國聯合會理事劉興宗。

學者專家部分，包含台灣大學經濟學系特聘教授林明仁、清華大學科技法律研究所教授范建得、國泰金融控股股份有限公司投資長程淑芬、清華大學材料科學工程學系特聘教授游萃蓉、政治大學金融學系教授楊曉文、台灣大學氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯、台灣大學社會學系副教授劉仲恩、成功大學資源工程學系教授謝秉志。（編輯：張雅淨）1130313