史瓦帝尼央行總裁訪台 吳釗燮：開啟台史碳交易合作

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）史瓦帝尼央行總裁尼西率團訪台，外交部長吳釗燮今天表示，尼西開啟台史在金融及碳權交易等領域的合作機會，將台史合作提升至不同領域。尼西則指出，對台灣完善的貨幣政策、豐厚的外匯存底，以及人才培訓機制印象深刻，期盼進行更多交流。

外交部發布新聞稿表示，部長吳釗燮今天上午接見史瓦帝尼王國中央銀行總裁尼西（Dr. Phil Mnisi）率領的訪問團一行，雙方就台史各領域合作關係、兩國央行及金融監管，以及銀行產業交流等議題交換意見。

吳釗燮指出，台史兩國超過55年的邦誼，雙方友誼體現在資通訊、農業、教育、醫衛與婦女賦權等不同領域的密切合作，感謝史國政府在史王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）領導下，堅定支持台灣國際參與，積極在國際場合為台灣發聲。

吳釗燮提到，尼西此次率團訪台，開啟台史兩國在金融及碳權交易等領域的合作機會，並期待未來共同努力，將台史合作提升至更多不同領域。

尼西表示，此行主要目的是學習台灣金融制度，在短短數天行程中，對台灣完善的貨幣政策、豐厚的外匯存底、創新的金融科技發展、符合世界潮流的碳權交易制度，以及健全的金融人才培訓機制與設施印象深刻。

尼西透露，此次來台有幸見證史瓦帝尼證券交易所（ESE）與台灣證券交易所及碳權交易所簽署合作意向書，也期盼藉由此次訪問，開啟台史兩國在相關領域的合作與交流。

外交部指出，尼西此行在外交部安排下，拜會中央銀行、金融監督管理委員會、經濟部及財政部，並參訪台灣金融研訓院及其他曾與史國互動的銀行機構，或在史國投資的台商企業。史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要友邦，外交部將持續與其他相關部會聯手，共同促進台史兩國在各領域的合作交流，創造雙贏。（編輯：張若瑤）1130307