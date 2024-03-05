密西根州設台辦事處 吳釗燮：促進經貿交流絕佳時機

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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）美國密西根州州長惠特梅爾訪台並宣布設立密西根州台灣辦事處，外交部今天引述部長吳釗燮表示，這是促進產業及經貿交流的絕佳時機，密州是美國汽車工業重鎮，台灣具半導體晶片製造產業優勢，可成為密州緊密的供應鏈夥伴。

外交部發布新聞稿表示，美國密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）率團來訪，並主持密西根州駐台辦事處（Michigan Taiwan Office）成立開幕酒會。外交部對於惠特梅爾來訪並成立駐台辦事處，表示誠摯歡迎。

外交部指出，部長吳釗燮於4日晚間應邀出席密西根州駐台辦事處開幕酒會時致詞表示，密州是美國汽車工業重鎮，台灣為密州在亞洲的第5大進口來源市場及第6大出口市場，且具半導體晶片製造及相關產業優勢，可成為密州緊密的供應鏈夥伴。惠特梅爾選擇於此時成立駐台辦事處，為雙方促進產業及經貿交流的絕佳時機。

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惠特梅爾表示，台灣及密西根州在半導體及汽車產業各居全球領先優勢，雙方建立供應鏈夥伴關係比以往更關鍵，密州在台成立辦事處，將大幅增進雙方在既有基礎上深化經貿投資，並且拓展教育文化、學術研究及交流等領域的合作。

外交部表示，惠特梅爾為密西根州首位在任內訪台的州長，此行也是惠特梅爾在半年內第二度率團來訪，將有助提升雙方產官學界的瞭解及合作，強化台灣與密西根州高科技產業供應鏈鏈結。（編輯：翟思嘉）1130305