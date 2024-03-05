蔡總統接見密西根州長 建立安全供應鏈完善產業聚落

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見美國密西根州長惠特梅爾表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊貿易關係。像是密西根州的汽車工業、半導體以及微電子研究等都能夠和台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄陪同下，接見惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）所率訪問團。

總統致詞首先表示，歡迎惠特梅爾半年內兩度訪問台灣，以行動展現對台灣的重視與支持，她要代表台灣人民表達誠摯的感謝。也很高興與訪賓交流共同為台灣與密西根州之間尋找更多合作的機會。

她提到，密西根州是全球汽車的重鎮，目前台灣汽車零組件產業有許多的廠商選擇前往密西根州投資設立服務據點。另外，台灣與密西根州在去年簽署了雙邊經貿合作備忘錄，針對半導體、電動車以及人工智慧等等與加強產學合作深化雙邊關係。

總統表示，惠特梅爾這次訪台更宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊貿易關係。今天在座有許多密西根州的大學校長，希望台灣與密西根州未來能促進雙邊人才繼續交流。

蔡總統說，像是密西根州汽車工業、半導體以及微電子研究等都能夠和台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

總統也藉此機會感謝惠特梅爾與密西根州政府積極拓展與台灣各領域的合作，也感謝密西根州的州議會與參眾兩院分別成立跨黨派友台連線，持續深化與台灣的友好關係，未來透過新設立的貿易辦事處，希望台灣與密西根州一起創造更多的合作成果。

惠特梅爾致詞首先恭喜蔡總統八年執政成功，其中也包括強化台美關係，是蔡總統的一大貢獻；也要恭喜台灣人民這次非常順利舉行了有秩序而且透明公開的選舉，再次印證台灣的民主如此強健。

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她表示，這次非常高興可以宣布而且歡迎三家新的台灣企業在密西根有最新的投資案，這些企業都在美國取得商業上的成功，非常感激這些企業選擇密西根作為邁向成功的地點。當然這次來台非常高興宣布要設立密西根州駐台灣辦公室，相信透過這個辦公室的設立，可以更加強化台灣跟密西根之間的經濟、文化連結。

她僅代表密西根所有人民，感謝並恭喜蔡總統，台灣與密西根州關係如此緊密，「我們對未來都充滿希望，也希望龍年可以有更多好事發生」。（編輯：蘇龍麒）1130305