總統：加強與業界合作 台灣續占全球供應鏈關鍵地位

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天表示，過去8年政府推動產業轉型升級厚植國力、強化韌性，2月通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」，促進產業數位和淨零的雙軸轉型，持續提升台灣國際競爭力，期盼與業界加強合作，讓台灣在全球供應鏈中繼續占有關鍵地位。

總統上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見第17屆國家卓越成就獎、第8屆國家傑出執行長獎、第2屆國家非營利組織總經理獎、2023國家傑出總經理獎暨第41屆國家傑出經理獎得獎人，由中華民國企業經理協進會理事長羅達賢率領，經濟部次長陳正祺陪同。

總統表示，幾個月前，中華民國企業經理協進會剛慶祝成立60週年，感謝協進會多年來透過舉辦各種課程，促進專家學者交流，持續提升專業經理人的經營管理品質，也擔任政府和企業界的溝通橋梁。

總統說，因為有企業界與政府一起努力，即使面對嚴峻的國際情勢挑戰，台灣的出口已經連續3年突破4300億美元，2023年台灣全年GDP超過新台幣23兆元，相較於2016年成長超過3成。

總統指出，過去8年來政府推動產業轉型升級厚植國力、強化韌性，目前「投資台灣三大方案」也帶動上千家廠商、超過2.2兆元資金回台投資，為台灣創造超過14萬個工作機會。

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總統進一步指出，為了繼續加強台灣的國際競爭力，2月行政院通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」以促進產業數位和淨零的雙軸轉型，這項政策除了聚焦5G專網及AI微型化技術發展，也將鼓勵保險業等民間資金投資新創，希望幫助企業擴大新創國際布局，再提升台灣的國際能見度。

總統表示，長期以來，中華企經會致力於引進企業有效經營管理技術，協助業界的進步發展，未來面對後疫情時代的挑戰，政府將加強跟業界合作，也期待有中華企經會及業界先進的支持和協助，讓台灣在全球供應鏈中繼續占有關鍵地位。（編輯：林淑媛）1130305