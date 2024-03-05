總統出席考委審薦小組會議 盼遴選符合社會期待人選

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天出席第14屆考試委員提名審薦小組首次會議表示，副總統賴清德就職第16任總統後，需要在5月底前提名新一屆考試委員，咨請立法院行使同意權。請大家貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選。

蔡總統上午出席在總統府召開的「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議，並頒發聘書予所有小組委員。總統致詞表示，第13屆考試委員任期即將在今年8月底屆滿。依據憲法增修條文以及考試院組織法的規定，副總統賴清德就職第16任總統後，需要在5月底前提名新一屆考試委員，咨請立法院行使同意權。

總統指出，為了審慎遴選第14屆考試委員人選，經過交接小組會商，決定採行提名審薦程序。因此，由她核定設置提名審薦小組，並請各位擔任審薦小組委員，協助下一任總統辦理提名。她也要感謝委員們願意鼎力協助，共同參與這項重要的憲法任務。

總統強調，考試委員肩負提升公務人力素質以及健全文官體制運作的職責，更要前瞻國家未來人才的需求。因此，考試委員對於考試選才及人事制度，也都要有革新的理念，才能為國家整體發展奠定堅實的人力基礎，相信這也是國人對考試委員的深切期待。

總統表示，審薦小組委員都是歷練豐富的社會賢達，且成員中多位也曾經參與提名審薦工作，請大家貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選，一起為考試院的院務發展開啟嶄新的一頁。

隨後，總統頒發聘書予考試委員提名審薦小組委員，包括副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等5人。

包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺及考試院秘書長劉建忻等人都出席這項會議。（編輯：蘇龍麒）1130305