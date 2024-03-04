密西根州長半年內再訪台 宣布設台灣辦事處聚焦投資

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（中央社記者吳昇鴻台北4日電）繼去年9月訪台後，密西根州長惠特梅爾二度訪台，她今天宣布將設立密西根州在台辦事處，吸引台商赴美投資、強化經貿連結，而密西根州有著雄厚的製造工業，台灣站穩半導體等領域的領先地位，期盼雙邊深化合作共創互惠。

密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）不僅為密西根州首位在任內訪台的州長，繼去年9月訪台後，這次二度訪問台灣，期盼透過此行，促進台灣與密西根州在各領域的合作交流，強化雙邊貿易合作與投資關係。

惠特梅爾此行訪台2天，她今天上午與媒體座談會時表示，去年訪台時間短暫，且台灣是重要夥伴，因此希望在已經開啟對話的契機之下，延續彼此合作關係。密西根州經濟發展局執行長麥塞（Quentin Messer Jr.）也出席上午的座談會。

惠特梅爾表示，將開設密西根州在台辦事處，該辦事處負責密西根州與台灣的經貿交流、文化教育互動等工作，辦事處目前初步規劃以3人編制，期待未來持續擴大合作量能，藉此推動及加強雙邊連結、珍惜彼此民主價值。

惠特梅爾說，經貿關係是密西根州特別重視的一環，在既有的台美情誼之上，密西根州具備例如電動汽車領域等雄厚的製造工業，而台灣站穩半導體、乾淨能源等領域的領先地位，希望雙邊能深化合作共創互惠的豐碩成果。

惠特梅爾強調，希望台灣企業前往密西根州投資，不只是大型企業，中小型公司也是期待能夠合作的夥伴。

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總統蔡英文、副總統賴清德將分別接見訪團，雙方預計討論半導體等經貿與科技議題，就台灣與密西根州間的經貿與科技交流，以及台美經貿關係等議題交換意見。惠特梅爾說，期待未來和新政府深化關係，雙邊有著共同利益，能進一步創造合作果實。

總統府發言人林聿禪透過媒體群組表示，台灣與密西根州近年在半導體、電動車及人工智慧等高科技領域強化產學合作，密西根州州參眾議會於2022年3月分別成立跨黨派的「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus），也在2022及2023年連續通過友台決議案，以具體行動肯定台灣與美國的共同價值及堅固夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1130304