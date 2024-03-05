美俄勒岡州議會首份友台法案 敦促復設駐台辦事處

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（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）繼美國俄勒岡州眾議會之後，其參議會今天通過友台決議，成為首份共同友台法案，寫下雙方關係重要里程碑。兩黨議員審議時表達期盼帶領俄勒岡州加入全球挺台行列，同時敦促恢復設立俄勒岡州駐台辦事處。

美國俄勒岡州（Oregon State）參議會今天通過HCR203號友台決議，根據議會網站摘要，決議文除強調雙方共同捍衛民主、自由、人權及法治等共享價值決心，並重申雙方從政府到民間在經貿、文化等多項領域的互信和互賴。

決議文也提到，美台歡迎21世紀貿易倡議、深化經貿關係，台灣和俄勒岡州自1986年締結姊妹關係以來長期維持友好情誼。

今年2月20日，俄勒岡州眾議會先通過此份友台決議，這份決議文是俄勒岡州參眾議會首份共同友台法案，為雙方關係寫下另一個重要里程碑。

提案的州眾議員伊凡斯（Paul Evans）和州參議員伍茲（Aaron Woods）於聽證會多次強調，為確保民主台灣續存並遏制中國侵犯台灣野心，州議會應支持俄勒岡州和台灣深化全面性合作，同時呼籲地方政府和企業組織強化與台灣連結，以防止中國犯台和孤立台灣。

數名兩黨州參眾議員表達期盼透過此決議，持續帶領俄勒岡州加入全美乃至全球的挺台行列，捍衛台灣民主價值，同時有助敦促行政部門加速復設俄勒岡州駐台辦事處，以及更新台灣與俄勒岡州駕照互惠協議，並加速雙方在政經及教育等領域交流。

為紀念並彰顯本決議文在台灣及俄勒岡州關係上的特殊及重要性，駐西雅圖辦事處於上個月舉行首次論壇，邀集該州參、眾議員領袖、當地台裔高科技公司企業家、專家及教授，就台灣與俄勒岡州高科技合作及展望交換意見。

駐西雅圖辦事處表示，本決議文在台灣關係法立法45週年之際通過，展現雙邊堅定珍貴友誼，成為台美民主夥伴持續交往的重要基石，盼未來與俄勒岡州政府合作，深化在各個領域的交流。（編輯：張芷瑄）1130305