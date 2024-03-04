賴副總統見密西根州長 盼汽車半導體產業合作雙贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北4日電）副總統賴清德今天接見美國密西根州長惠特梅爾時表示，惠特梅爾此行是為在台灣成立密西根駐台商務辦公室，這將有助雙方貿易，也期盼密西根的汽車產業能與台灣半導體產業相互合作，共創雙贏。

賴副總統今天在副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵陪同下，接見惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）。

賴副總統致詞時表示，歡迎惠特梅爾率團來訪，也感謝密西根州長期以來對台灣的支持，特別是密西根州議會通過多項友台決議，對台灣的國際參與別具意義；他也說，密西根州與台灣關係非常密切，台灣目前有1萬多名學生在當地就學、就業、生活，台灣也是密西根州在亞洲第5大進口市場，以及第6大出口市場。

賴副總統說，惠特梅爾此行專程來台宣布成立「密西根州駐台商務辦事處」，相信這對台灣跟密西根州未來的經貿合作會有莫大幫助，而密西根州是世界汽車之都，也是通用汽車（GM）、克萊斯勒（Chrysler）、福特（Ford）三大車廠的發源地，隨著自動駕駛汽車的時代來臨，相信密西根州未來會有非常好的發展潛力。

他表示，台灣半導體產業受到國際肯定，是台灣優勢，希望台灣未來與密西根州在科技產業持續合作，台灣的半導體也能跟密西根州的汽車產業共同發展、創造雙贏。

惠特梅爾則說，密西根州政府及訪團成員都致力於深化台美關係，尤其是台灣與密西根州的關係，今天也將與密西根州立大學及密西根大學在台校友會面，可說是緊密的經貿合作關係外，建立良好文化交流的方式之一。

惠特梅爾表示，很高興此行將宣布成立「密西根州駐台商務辦事處」，這是承諾持續發展對雙方有利的經濟夥伴關係的重要體現，此外也有3間台灣企業宣布將在密西根州投資營運，期待台灣與密西根州共同迎來這充滿希望且振奮人心的龍年。

賴副總統今天接見時全程戴著口罩，他也特地向惠特梅爾解釋，是因為感冒才會戴著口罩。（編輯：翟思嘉）1130304