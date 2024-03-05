國安局：特勤少將吻女案調查懲處採高標準 絕無包庇

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（中央社記者游凱翔台北5日電）曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的特勤中心少將謝靜華，日前酒後親吻一名女友人，遭記兩大過、列優先汰除人員。媒體今天報導，懲處都是假的，國安局強調，從調查到懲處均採最高標準，無所謂包庇問題。

鏡週刊今天再度報導，國安局避重就輕，僅將謝調科技中心，並沒有記過等實質懲處，且遭吻的女子也非「民間人士」，而是國防部高階軍官，且聲明書自稱遭吻時並未感到不舒服，疑似遭脅迫，且國安局高層還下達封口令，要求人員不得對外張揚，因此事發時說要嚴查「都是假的」。

國安局上午再度發布新聞稿指出，國安局完成行政調查後，已移請獎懲委員會處理，經決議對謝員記兩大過處分，並列為優先汰除名單，該懲處令已核定及發布在案。

國安局強調，此案從行政調查到懲處程序，均採最高標準，並做出最嚴厲的處分，沒有所謂包庇問題。

另外，據了解，國安局更運用科學儀測方式嚴謹調查謝靜華，而針對這名女子是否受到脅迫，經國安局訪談該女子，查無有受到脅迫情事。（編輯：蘇龍麒）1130305