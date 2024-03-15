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北市社會局科員涉販毒2大過免職 情節重大不給半薪
首頁 / 政治

特勤少將謝靜華吻女案 國安局召開人評會決議停職

2024/3/15 17:53（3/15 18:06 更新）
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圖為謝靜華2020年晉升少將。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）國安局少將謝靜華日前酒後吻女，遭記兩大過、列優先汰除人員。針對後續進度，國安局今天受訪表示，人評會近日召開會議，認為謝員涉違公務員服務法，構成公務員懲戒法所定應受懲戒情事，決議停職。

國家安全局特勤中心研究委員謝靜華少將日前酒後親吻一名女友人，遭國安局記兩大過、列優先汰除人員。

針對後續進度，國安局傍晚接受中央社訪問表示，國安局完成行政調查後，移請獎懲委員會處理，經決議對謝員記兩大過處分，列為優先汰除名單，隨即展開後續汰除評估及法律作業程序。

國安局進一步說明，軍職人評會近日召開會議，評議認為謝員涉違反公務員服務法，構成公務員懲戒法所定應受懲戒情事，因此決議停職，並已依法將案關事證移送監察院，就涉及免（撤）職及退休金等相關處分進行審查。

國安局強調，國安局向來以高標準要求人員遵守法紀，國安局針對此案秉持勿枉勿縱原則，在完備相關法律作業及程序後，移送監察院審查處分，以儆效尤及端正紀律。（編輯：林興盟）1130315

#國安局
#謝員
#謝靜華
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