國安局少將吻女軍官 邱國正：若被欺侮會幫她發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北5日電）媒體報導，國安局特勤中心少將謝靜華日前當街強吻對象，竟是女性軍官。國防部長邱國正今天表示，此事對個人、家庭都是傷害，國防部有調查瞭解，假如有被欺侮的話，當然幫她發聲。

多家媒體日前報導，曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的特勤中心少將謝靜華，日前酒後與一名女友人熱吻，引發議論；國安局2日表示，經調查後記兩大過處分，並列為優先汰除人員。「鏡週刊」今天進一步報導，女性友人為國防部上校女軍官，並以假名出具聲明書，企圖為謝靜華脫罪。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問，被詢問上述案件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱國正表示，國防部並沒有包庇的問題，此事發生以後，對於個人、家庭都是蠻大的傷害，國防部有出面調查瞭解，但沒有要發布什麼；「假如有被欺侮的話，當然幫她發聲」，但到目前為止，表現、運作都算正常。

邱國正強調，國防部也很期望站在照顧官兵的立場，來幫她解決，如果哪邊有委屈的話，幫她處理。他強調，此事不光對於國軍形象，對於家庭、個人都是一個傷害，國防部對此事沒有加油添醋，完全站在發生了就妥為處理的立場。（編輯：張均懋）1130305