邱國正：作戰只有亡將無降軍 要打多久我們奉陪

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（中央社記者游凱翔台北14日電）藍委今天質詢，國軍目前對共軍犯台「可以撐多久」的目標，以及對美國出兵保護台灣的看法。國防部長邱國正指出，國軍保護國家不仰賴外援，作戰只有亡將、沒有降軍，「要打多久，我們奉陪」。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正專案報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關切，中共若犯台，美國是否會出兵保護台灣。邱國正回應，自己的國家要自己救，國軍保護國家不仰賴外援。

賴士葆追問，難道不期待美國來幫忙。邱國正表示，他不能主導美國要怎麼做，國軍盡量避免作戰，但作戰若爆發的話，只要是有幫助的、都樂見，但不指望，「要說他幾點鐘來、爽約了怎麼辦？不可以啊！」

賴士葆提到，前幾任國防部長對於中共若攻台、台灣可以單獨撐多久，提出的時間從兩星期到一個月都有，國防部現在的目標為何。

邱國正回應，每一位專家學者都有立論基礎，台海防衛作戰既然是防衛作戰，且已經到了國土防衛階段，哪怕是打到通通被殲滅，假如五星旗沒有插國防部，「（中共）這個仗是白打了」；一旦作戰了，只有亡將、沒有降軍，就是戰到一兵一卒，「看他要打多久，要打，我們奉陪！」

國民黨立委馬文君關切，美國無償軍援已交付台灣項目，據媒體報導有刺針飛彈、戰鬥個裝、機槍等，未來是否牽涉配件補給與儲存維保等，以及是否需要動支台灣的政府預算。

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邱國正指出，軍事包括戰略、戰術、戰鬥、戰技跟戰具，由上到下指導，要有戰略構想來指導戰術作為，要有戰具才能練戰技，台灣不會照單全收軍援，國防部也會透過各部會協調運用；裝備獲得後的維護管理、保養及人員訓練，都是一連串的作業，均已同步執行。

馬文君關切，美軍交付的裝備是否庫存品。邱國正表示，「是庫存，但絕對堪用」，並指出，軍援台灣的品項絕非廢品，未來若要付出相關費用，一定會向立法院報告，不會冒然決定。（編輯：林克倫）1130314