更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

邱國正：作戰只有亡將無降軍 要打多久我們奉陪

2024/3/14 19:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）藍委今天質詢，國軍目前對共軍犯台「可以撐多久」的目標，以及對美國出兵保護台灣的看法。國防部長邱國正指出，國軍保護國家不仰賴外援，作戰只有亡將、沒有降軍，「要打多久，我們奉陪」。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正專案報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關切，中共若犯台，美國是否會出兵保護台灣。邱國正回應，自己的國家要自己救，國軍保護國家不仰賴外援。

賴士葆追問，難道不期待美國來幫忙。邱國正表示，他不能主導美國要怎麼做，國軍盡量避免作戰，但作戰若爆發的話，只要是有幫助的、都樂見，但不指望，「要說他幾點鐘來、爽約了怎麼辦？不可以啊！」

賴士葆提到，前幾任國防部長對於中共若攻台、台灣可以單獨撐多久，提出的時間從兩星期到一個月都有，國防部現在的目標為何。

邱國正回應，每一位專家學者都有立論基礎，台海防衛作戰既然是防衛作戰，且已經到了國土防衛階段，哪怕是打到通通被殲滅，假如五星旗沒有插國防部，「（中共）這個仗是白打了」；一旦作戰了，只有亡將、沒有降軍，就是戰到一兵一卒，「看他要打多久，要打，我們奉陪！」

國民黨立委馬文君關切，美國無償軍援已交付台灣項目，據媒體報導有刺針飛彈、戰鬥個裝、機槍等，未來是否牽涉配件補給與儲存維保等，以及是否需要動支台灣的政府預算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱國正指出，軍事包括戰略、戰術、戰鬥、戰技跟戰具，由上到下指導，要有戰略構想來指導戰術作為，要有戰具才能練戰技，台灣不會照單全收軍援，國防部也會透過各部會協調運用；裝備獲得後的維護管理、保養及人員訓練，都是一連串的作業，均已同步執行。

馬文君關切，美軍交付的裝備是否庫存品。邱國正表示，「是庫存，但絕對堪用」，並指出，軍援台灣的品項絕非廢品，未來若要付出相關費用，一定會向立法院報告，不會冒然決定。（編輯：林克倫）1130314

#邱國正
#馬文君
#賴士葆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195