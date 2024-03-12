邱國正：調整第一擊界定不應誤解成蠻幹 還有接戰規定

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（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部長邱國正今天再談國軍更改第一擊界定，他強調，不應把調整第一擊界定，誤解成蠻幹。第一擊出現後，有一定辨認、警告等程序，國軍在標準作業程序（SOP）之外，將朝向接戰規定（ROE）準備。

立法院院會今天繼續對行政院施政總質詢；邱國正會前答覆媒體相關提問時指出，第一擊界定不是最近才改變，他在2022年就講過，當初金門發生中共無人機侵擾的情況，飛到金門上空的無人機沒有攜帶彈藥，沒有危安，所以沒有開槍、開砲，國軍就是盯著看最後結果如何。

邱國正說，國防部副部長柏鴻輝昨天在立法院外交及國防委員會講得很清楚，應對共機實體越界領空還是有其原則，有一定辨認、警告等程序。

邱國正說，當初他規定外島應對不明無人機，第1個要求就是打信號彈，雖然被一些人挖苦「好像是要求救」，但這是告知對方「我發覺你了，你不要再過來」的方法。

邱國正強調，國防部調整第一擊界定，大家不要誤解成蠻幹，應對程序還是要進行，平常就要準備好，除了標準作業程序（SOP），並朝向接戰規定（Rules of Engagement，ROE），國軍目前在努力進行。

邱國正7日在立法院備詢時，曾坦言因兩岸情勢睡得不好；他今天再被問到睡眠狀況時說，「年紀大了，個人習慣」，的確在這方面會考慮很多，軍人克盡職責，會做最壞的打算；國軍新聞單位以前會發布「請國人放心」的字句，他後來要求將這句話拿掉，因為不知道國人放不放心。

邱國正說，「但我們要求自己安心了沒有、克盡職責了沒有、狀況掌握住沒有」，國軍這些做好了，國人會自己判斷放不放心。（編輯：郭無患）1130312