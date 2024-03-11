不在籍投票 蔡明彥：關切國人在中國投票是否受干擾

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）立法院國民黨團提案推動不在籍投票，引發討論；國安局長蔡明彥今天指出，以國安局的角度，會提醒相關通訊投票有無資訊安全疑慮，以及國人在境外，特別是在中國進行遠距投票，投票意志是否會受到干擾。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體訪問，答覆相關提問時表示，不在籍投票可以參考國外有很多做法，各國在推動相關規劃過程中，也有安全顧慮；以國安局的角度，會提醒相關通訊投票有無資訊安全疑慮，且國人在境外，特別在中國，假如要遠距投票的話，投票意志是否會受到干擾，這是從國安角度必須做的提醒。

至於不在籍投票地區是否排除中國，蔡明彥表示，尊重相關部會，將會一起討論，有需要的話，會提供國安局的意見。

至於傳出國安團隊將在520後留任，蔡明彥說，520之前會做好每一天工作，520之後要尊重新總統的人事布局跟規劃，因為是現任政府成員，不適合臆測和評論520以後的人事。（編輯：郭無患）1130311