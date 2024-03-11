地方包圍中央？蔡明彥：中國對金廈大橋公投有著力

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）民進黨立委林楚茵今天在立院質詢指出，中國以地方包圍中央的手段，以通促融由台灣地方政府當窗口。國安局長蔡明彥指出，此情況要特別注意，中國對金廈大橋公投案，有相關的著力。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

林楚茵質詢時，指出中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，在馬祖的鄉公所就可以申辦，甚至辦卡就給300人民幣儲值金，在馬祖搭車可以使用，利用施以恩惠的方式進行統戰，並且落實以通促融、以惠促融、以情促融，質疑現在連地方政府都成為統戰窗口嗎。

蔡明彥說，中國對台採拉壓兩手策略，去推動促通、促融、促統，這是中國長久以來的施政重點，從早期海西區、平潭實驗區，到現在又提出福建融合示範區等，在這樣規劃下，希望透過大交流方式，邀請台灣各界交流，來塑造促通、促融、氣氛，過程中希望吸收台灣人才、技術，還有相關科技、投資。

蔡明彥提到，中國的目的除了有促通、促融外，也要緩解中國國內低檔經濟情勢，至於林楚茵提到「地方包圍中央」的部分，當然國安局要特別注意，現在中國提出金廈通水、通電等，甚至也對於金門這邊要不要提出所謂公投，興建金廈跨海大橋，「都有相關的著力」。

蔡明彥提到，國安局會密切各種地方交流，合法的交流都重視、都尊重，有特殊的狀況，會注意相關情資，並將中國操作手法、樣態以及積極推動交流的主要對象、背後政治意圖目的等，提供給決策高層做參考。

林楚茵要求，不能只是給決策高層參考，也要適時讓民眾知道，不然民眾會認為國安局在隱瞞，不讓民眾交流。

蔡明彥允諾，國安局會把樣態完整揭露，讓社會大眾或媒體更進一步知道中國操作手法，有涉及違法的手段，掌握具體資訊會轉給檢調處理。（編輯：蘇志宗）1130311