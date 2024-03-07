前上校向德恩簽投降承諾書 邱國正：無恥可恥

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（中央社記者吳書緯台北7日電）前陸軍上校向德恩遭中國吸收，收賄並簽署投降承諾書，遭判刑7年半定讞，民進黨立委林楚茵今天指出，現行法規對預備投降的軍人刑期過輕，要求提案修法。國防部長邱國正回應，向德恩「無恥、可恥」，並表示絕對密切配合修法。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢，林楚茵質詢時秀出向德恩所寫的投降承諾書圖片，並詢問邱國正是否有看過這張圖片上的字條。

邱國正回應：「我知道他是誰，我先下定論，無恥、可恥！」

林楚茵進一步指出，宣誓效忠中共、預備投降的現役軍人，依現行陸海空軍刑法僅能判處6個月以上5年以下有期徒刑，向德恩之所以能被判刑7年半，是因為收賄依貪污治罪條例違背職務收賄罪被起訴、判刑。

林楚茵強調，這種投降承諾書完全打擊國軍信心，但以向德恩案為例，要發生戰爭時，才有可能因為已遂並課以重刑，既然邱國正都表達可恥，國防部就應該拿出態度，提出修法版本，過去國防部也曾經針對酒駕、毒駕、造謠等不能容忍之事提出修法版本，因此要求行政院、國防部根據此案研議修法。

邱國正允諾，並表示要絕對要這樣做，發生這種事，軍方真的很心痛，但礙於法律，好像都眼看沒轍，他也嚥不下這口氣，絕對會密切配合修法，從重處理這些投降預備犯。（編輯：張若瑤）1130307