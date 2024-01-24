3退役軍官涉共諜案 最高法院判刑定讞

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（中央社記者林長順台北24日電）退役軍官崔沂生、李慶賢、葉瑞璋涉嫌遭中國國安官員吸收在台刺探、蒐集交付情報，並收受報酬等。崔男更一審已判刑定讞。最高法院今天駁回李、葉上訴。3人均被判處有罪定讞。

崔沂生於民國77年間自前警總上尉情報官退役，93年間赴中國經商至102年結束營業返台；李慶賢曾在前警總保安處和海巡署服役，自海岸巡防司令部第五三六情報組中校小組長退役；葉瑞璋自海巡署岸總局文書科上校科長退役。

判決指出，崔男被中國上海的國安單位吸收運用，為中國的機關工作或蒐集情報，並於96年底，安排李慶賢與中國國安官員見面，李男被吸收，並從事發展組織、蒐情、刺密等工作。

判決表示，崔男於97年1月間將李男所提供的「海岸巡防機關情報蒐集項目」4頁公文相片檔等機密文件，傳遞給中國國安官員，並取得報酬。

李男於102年間吸收葉男，葉男於103年間返回海巡署岸總局，分別向不知情的科員拿取「海巡署103年6月份署務會報資料」等公務上應秘密的文書資料，透過李男傳遞、交付給中國國安官員，並收取報酬。

台灣高等法院更一審依意圖危害國家安全罪判處崔、葉各8月徒刑；李男被依意圖危害國家安全等罪分別判處7月、7月、1年2月徒刑，未定應執行刑。李、葉提起上訴。最高法院今天駁回2人上訴定讞。（編輯：方沛清）1130124