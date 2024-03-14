海軍退役少將等3人涉共諜案 國安法起訴

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）祝姓男子、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將涉共諜案，高雄高分檢今天偵結後，依國安法起訴3人。其中孫男、祝男遭認為有逃亡之虞，檢方聲請法官接押，目前仍在審理中。

祝男、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將涉共諜案，台灣高等檢察署高雄檢察分署歷經數月偵查終結後，今天依國家安全法等罪起訴3人。其中孫男、祝男因遭認為有逃亡之虞，檢方聲請高雄高分院接押，目前仍在審理中。

全案起於與軍方交好的黃埔聯誼會會長祝男、高雄市退伍軍人協會理事長劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將等3人遭中共勢力吸收後，自民國106年至去年間，長期物色引介國軍特定階級、軍種退役的高階軍官赴中國及美國等地接受落地招待，提供對岸拉攏、吸收機會，並宣傳「和平統一」及「一國兩制」等統戰思想。

檢方初估至少有數十名退役軍官曾受招待，約談超過20名退役將領包含上將、中將等人。檢方訊後，認定祝男等3人已涉違反國安法、為大陸地區發展組織等罪嫌。（編輯：謝雅竹）1130314