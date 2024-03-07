東部增建戰備道 邱國正：努力促成

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（中央社記者吳書緯台北7日電）空軍日前證實，依戰備需求配合台9線拓寬工程，將戰備道納入規劃。國防部長邱國正今天在立法院指出，絕對努力促成東部地區戰備道的興建，因為對國軍有利。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告業務概況，並備質詢，多位立委關切東部地區增建戰備道的進度。

邱國正指出，國軍興建戰備道的原則是地方政府或是有關單位興建道路，才會評估是否可以闢建為戰備道，他舉例高速公路的戰備道，不是國軍要建戰備道才興建高速公路。

民眾黨立委林憶君質詢時，關切台東關山戰備道的興建進度，呼籲邱國正努力促成花東地區戰備道的建設。邱國正表示，絕對努力促成，因為對國軍有利。

國民黨立委鄭天財質詢時表示，應該在興建花東快速道路之後，才能興建花東地區戰備道。邱國正表示，這條戰備道的興建與花東快速道路沒有關連。

國民黨立委黃建賓質詢時關切關山戰備道的預算編列、執行情況。國防部副部長柏鴻輝表示，目前還在評估，還沒有編列預算，交通部初始規劃有邀請國防部商討，空軍過去有提過關山段戰備道規劃。

柏鴻輝指出，全台戰備道在初始規劃階段，都是由交通部主導，預算編列也是由交通部統籌辦理，至於與地方協調的問題，要等環評與所有評估告一段落，將會跨部會合作，與地方溝通。

至於戰備道興建後的限建問題，柏鴻輝表示，當然有，因為牽涉周邊環境對於戰機起降的影響。

空軍司令部參謀長曹進平中將表示，關山戰備道的設置是在台9線拓寬工程的基礎上，房屋拆除等影響，是因為原先道路拓寬就會發生，不是因為興建戰備道。（編輯：謝佳珍）1130307