首梯655名一年義務役男 117人簽下去當職業軍人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）首梯655名一年期義務役男已在1月入營，國防部今天表示，其中「簽下去」轉服志願役人數共有117人，轉服率高於去年同期4個月常備兵役軍事訓練比例，可見役男對國軍現行福利待遇及部隊管理是認同的。

一年制義務役男（陸軍2226梯）共655名官兵，1月25日已分別在北、中、南等3處營區入營，接受為期8週的新兵入伍訓練，預計在3月18日至22日進行期末鑑測、3月29日下部隊。

國防部上午舉行「第81屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，由國防部副部長柏鴻輝、內政部政務次長吳容輝共同主持。今年一共表揚205名推動役政有功人員、121個績優單位、45名績優志願士兵及20名績優替代役男。

針對首梯義務役「簽下去」的人數，國防部說明，今年1月25日第一梯次入營共655人，轉服志願役有117人，轉服率高於去年同期4個月常備兵役軍事訓練的比例，由此可知役男對國軍現行福利待遇及部隊管理是認同的。

國防部說明，以義務役二兵為例，由原來新台幣6510元，配合役期及軍公教待遇調整，調增至2萬1350元，並由政府於每月為1年期役男提繳6%退休金，在今年首梯入營的役男中，更有68人選擇再自行提繳，以儘早累積日後退休職涯所得。

國防部提到，去年也針對退伍12年內的後備軍人辦理射擊訓練營，共有109人參訓；今年規劃在北、中、南、東等地區招訓540人，在不增加接訓部隊勤務負荷原則下，採半日內完成施訓，有助維持後備軍人基礎射擊技能。

另外，國防部強調，國軍將以科技練兵及符合實戰化為未來訓練模式，秉「處處是戰場、時時做訓練」，持續精進強化役男各項訓練工作，讓所有役男在退伍之際，都能感受到自己的蛻變與成長，也能深切體會役期調整的意義。（編輯：楊凱翔）1130227