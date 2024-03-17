國軍首梯恢復一年制義務役男 18日起接受期末鑑測

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（中央社記者游凱翔台北17日電）國軍655名一年制義務役男1月25日入伍，為期8週的入伍訓練即將進入尾聲，明天起至3月22日進行期末鑑測週；進行包括戰術行軍、震撼教育、戰傷救護等項目，若役男未通過期末鑑測，則無法領取專業加給。

國軍恢復一年制義務役，首梯役男（陸軍2226梯）共655名官兵，1月25日已分別在北、中、南等3處營區入營，接受為期8週的新兵入伍訓練，明天至3月22日進行期末鑑測、3月29日下部隊，3月14日已舉行抽籤作業，由役男抽出未來下部隊的單位。

根據軍方規劃，新訓階段共有4個階段，分別是「軍人核心價值」、「基礎訓練」、「進階暨組合訓練」及「期末鑑測」。明天起至22日為期末鑑測週，附體能戰技、步槍鑑定射擊、綜合戰鬥教練測驗外，也包括戰術行軍、野外宿營、震撼教育、戰傷救護等新項目。

為確保鑑測通過，各新訓單位近期頻繁進行訓練。青年日報報導，206旅幹部近期教導役男使用止血帶、壓力繃帶等器材，並學習在敵火下操作止血帶與傷患搬運方式，隨後在實際演練時，模擬敵情狀況下，役男針對傷患實施初步止血後，採交互掩護方式，將傷患移至安全處，考驗役男團隊默契及執行能力。

陸軍司令部參謀長陳建義中將日前表示，若役男在新訓期末鑑測不合格，須在新訓單位留訓一週、補測；如果還是不合格，仍必須下部隊並持續接受補測，待通過取得證書，才能領取專業加給。（編輯：蘇志宗）1130317