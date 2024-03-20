首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

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（中央社記者吳書緯台中20日電）首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男經歷近8週入伍訓練後，18日開始展開為期5天的期末鑑測，陸軍步兵302旅的役男今天持續進行期末鑑測，役男在無懼TNT炸藥爆炸與機槍射擊聲下，依序完成震撼教育9項狀況處置。

陸軍司令部今天邀請媒體赴台中成功嶺營區採訪役男「入伍訓練期末鑑測」實況。陸軍表示，首梯1年期義務役役男於1月25日入伍後接受密集且嚴格的訓練，並於18至22日進行為期5天的期末鑑測，測驗內容區分「體能戰技」、「兵器教練」及「綜合戰鬥教練」等3大類，以驗證入伍訓練成效。

媒體今天採訪役男在3天2夜綜合戰鬥教練中的「震撼教育」科目，役男在班長指揮下，依序進行命令下達攻擊發起、砲擊毒氣處置、變換射擊位置、敵火下救護、外壕掩護通過、屋頂型鐵絲網掩護通過、高低絆網掩護通過、衝鋒準備及實施、鞏固與整頓等9項狀況處置。

過程中，由陸軍步兵訓練指揮部教官所組成的鑑測組除了對役男的表現評分外，也不時指正役男的戰鬥動作瑕疵以及可以調整之處，陸軍也在震撼教育場安排了機槍空包彈射擊，並埋設TNT炸藥不定時在特定區域爆炸，以及投擲煙霧彈模擬戰場真實環境。

陸軍指出，「震撼教育」透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，個人通過障礙的技巧及團隊合作更是缺一不可，使人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學的戰鬥技能，發揮作戰能力。

陸軍表示，1年期義務役新兵入伍訓練期末鑑測成績配比分別為3000公尺徒手跑步（10%）、2分鐘俯地挺身（10%）、平板撐體（10%）、綜合戰鬥教練－震撼教育、戰傷救護、3天2夜行軍宿營（30%）、實彈射擊（20%）、機械訓練（5%）、手榴彈基本投擲（5%）、手榴彈野戰投擲（5%）、手榴彈實彈投擲（5%）。

軍方表示，各分項測驗成績乘以其成績配比，即得總成績，低於60分即判定為不合格，而步槍「實彈射擊」測驗項目不合格，即判定總成績不合格，不合格者需於次週補測，若仍不合格，便領不到結訓專長證書，即使下部隊仍無法領取約1萬元專業加給，僅領取約1萬元本薪。（編輯：林淑媛）1130320