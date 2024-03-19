首批一年期義務役射擊鑑測 302旅合格率超過95%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北19日電）首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男經歷近8週入伍訓練後，昨天開始展開為期1週的期末鑑測；其中，陸軍302旅的200多名受訓役男，在期末射擊鑑測的不合格人數僅有不到10人。

軍事新聞通訊社報導，義務役陸軍第2226梯入伍訓練昨天展開為期1週的期末鑑測，陸軍步兵302旅受訓的役男昨天實施「第3-1表基礎鑑定射擊」，要在90秒內完成18發實彈射擊，並命中175公尺外人型靶目標達9發以上才算合格，通過人員才能領到每個月新台幣1萬餘元的專業加給。

軍聞社指出，役男們以臥姿、無依托方式，實施175公尺實彈射擊，並在測驗時限90秒內，自行完成3個彈匣、18發彈藥射擊，遇槍枝故障須自行排除，以驗證其對T65K2步槍操作熟稔度、射擊精準度與戰場抗壓能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

軍聞社報導，這梯役男在近兩個月的入伍訓練中，逐步完成各項射擊進度與要求，每個人雖然不是滿靶的神射手，但入伍迄今超過150發實彈射擊的經驗，讓役男在測驗中展現彈無虛發的能力與自信，200餘名受訓役男，不合格的人員僅有不到10人，呈現役男們在入伍過程中實彈射擊訓練成果。

步兵302旅表示，期末鑑測分別進行基礎鑑定射擊、3項基本體能與3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練等項目，以驗證入伍訓練成效；鑑測項目中，基礎鑑定射擊占比最重達20%，未通過的役男將於次週補測，補測仍未通過者，即不得支領專業加給，直到撥發部隊後，再由單位實施考評，合格後才能支領專業加給。（編輯：林興盟）1130319