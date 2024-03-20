首梯1年義務役期末鑑測 役男：入伍至今瘦6公斤

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（中央社記者吳書緯台中20日電）首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男18日展開為期5天的期末鑑測；步兵302旅二兵尹鑫石今天受訪說，從入伍至今快2個月，學到很多外面學不到的專業技能，也瘦了6公斤。

陸軍司令部今天邀請媒體赴台中成功嶺營區採訪步兵302旅義務役「入伍訓練期末鑑測」實況。陸軍表示，首梯1年期義務役役男於1月25日入伍後接受密集且嚴格的訓練，並於18至22日進行為期5天的期末鑑測，今天進行綜合戰鬥教練的震撼教育項目。

尹鑫石曾於1月25日入伍當天接受媒體訪問提及，服兵役是他身為中華民國國民應盡的義務，既然政策改變為一年，他就會心甘情願地接受，而長官教什麼、他就學什麼，這一年剛好當成是gap year（空檔年），好好沉澱並思考未來的規劃。

陸軍今天安排尹鑫石再度接受媒體聯訪；尹鑫石表示，從入伍到今天也快2個月了，當兵和爸爸、哥哥講的完全不一樣，軍隊裡面更為人性化，班長也更有耐心，也沒有像前輩說的那麼恐怖，入伍學到很多外面學不到的專業技能，也瘦了6公斤。

媒體關切是否因為軍中特別操所以才瘦6公斤；尹鑫石表示，不會特別操，就是每天規律運動、正常作息。

由於今天的期末鑑測項目為「震撼教育」，軍方在震撼教育場安排機槍空包彈射擊，並埋設TNT炸藥不定時在特定區域爆炸，以及投擲煙霧彈模擬戰場真實環境，媒體也詢問尹鑫石的感想。

尹鑫石表示，震撼教育讓他發現，真實戰場上的環境跟電影演得情況並不一樣，電影沒辦法演出戰場上的震撼感、吵雜聲和壓力。

陸軍另安排在入伍訓練期間轉服志願役的二兵黃軍凱受訪；黃軍凱表示，入伍到現在學習到戰鬥技巧、技能，最重要的是與同袍之間的團結配合，轉服志願役加入憲兵的原因是對近戰格鬥非常喜歡，此外也對軍人職業非常嚮往，「能夠保家衛國是我一生的榮幸」。（編輯：林興盟）1130320