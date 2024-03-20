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1年義務役首梯射擊合格率95% 增訓練彈藥有助穩定

2024/3/20 13:20（3/20 13:56 更新）
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首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男18日展開為期5天的期末鑑測，步兵302旅役男在步槍實彈射擊的合格率達95%。圖為20日陸軍司令部邀請媒體赴台中成功嶺營區採訪役男「入伍訓練期末鑑測」實況。中央社記者王飛華攝 113年3月20日
首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男18日展開為期5天的期末鑑測，步兵302旅役男在步槍實彈射擊的合格率達95%。圖為20日陸軍司令部邀請媒體赴台中成功嶺營區採訪役男「入伍訓練期末鑑測」實況。中央社記者王飛華攝 113年3月20日
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（中央社記者吳書緯台中20日電）首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男18日展開為期5天的期末鑑測，步兵302旅役男在步槍實彈射擊的合格率達95%。營長洪新智今天說，增加射擊訓練發數，讓役男在射擊的穩定度提升、畏懼感下降，並呈現在鑑測成績上。

陸軍司令部今天邀請媒體赴台中成功嶺營區採訪役男「入伍訓練期末鑑測」實況。陸軍表示，首梯1年期義務役役男於1月25日入伍後接受密集且嚴格的訓練，並於18至22日進行為期5天的期末鑑測；期末鑑測的步槍「實彈射擊」佔鑑測成績達30%，且實彈射擊測驗項目不合格，即判定總成績不合格。

根據軍方媒體軍聞社報導指出，陸軍步兵302旅的200多名1年役期義務役男，在18日期末步槍實彈射擊鑑測的不合格人數不到10人。

首批義務役入伍接訓營長、陸軍步兵302旅步二營營長洪新智中校今天受訪說，1年期義務役在入伍訓練時，提高步槍實彈射擊訓練的射擊發數，讓役男在射擊訓練課程中更熟悉，使得射擊的穩定度提升，畏懼感下降，並具體呈現在期末鑑測的合格率上。

期末鑑測步槍實彈射擊總共18發，洪新智表示，要達到9發或超過9發以上中靶的成績才算合格，同時，步槍「實彈射擊」測驗項目不合格，整體的入伍期末鑑測總成績即不合格。（編輯：郭無患）1130320

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