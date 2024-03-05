更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部本土麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰
首頁 / 政治
義務役恢復1年
新聞專題
義務役恢復1年4/166
首頁 / 政治

海軍1年期義務役屏東龍泉報到 役男：可強壯身體

2024/3/5 15:43（3/5 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國軍今年起恢復1年期義務役，海軍首梯役男5日到屏東龍泉海軍陸戰隊新訓中心報到，在確認身分後針對隨身物品進行安檢，準備接受為期8週入伍訓練。中央社記者李卉婷攝 113年3月5日
國軍今年起恢復1年期義務役，海軍首梯役男5日到屏東龍泉海軍陸戰隊新訓中心報到，在確認身分後針對隨身物品進行安檢，準備接受為期8週入伍訓練。中央社記者李卉婷攝 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國軍今年起恢復1年期義務役，海軍首梯役男今天到屏東龍泉海軍陸戰隊新訓中心報到，接受為期8週入伍訓練，役男江士翔說，可以強壯身體，也期待未來1年軍旅生活。

今天上午遊覽車陸續載來新入伍的新兵進入龍泉新訓中心報到，在確認身分後針對隨身物品進行安檢，緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，隨後並進行理髮。

役男施以勒接受媒體聯訪表示，對於義務役1年期抽中陸戰隊感到開心，未來也會考慮「簽下去」轉服志願役，加入國軍行列；役男江士翔則說，可以藉此強壯自己的體魄，會考慮加入兩棲陸戰隊，也會做好自己的本分，期待未來1年的軍旅生活。

海軍司令部指出，入伍訓練採4個階段施訓，第1階段建立軍人核心價值、基礎體能及戰技訓練為主軸，強化役男守法觀念及愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌耐力；第2階段以步槍射擊、戰鬥教練及游泳訓練為主；第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心。

第4階段是為期5日的期末鑑測，區分體能戰技、步槍鑑定射擊及3天2夜綜合戰鬥教練，以驗證訓練成效，藉由入伍訓8週扎實訓練，使役男成為能遂行單兵戰鬥技能的合格步槍兵。（編輯：謝雅竹）1130305

首梯1年期義務役海軍陸戰隊新兵5日上午到屏東龍泉新訓中心報到，來自全台的役男在點名確認身分後，立刻理髮展開軍旅生活。中央社記者李卉婷攝 113年3月5日
首梯1年期義務役海軍陸戰隊新兵5日上午到屏東龍泉新訓中心報到，來自全台的役男在點名確認身分後，立刻理髮展開軍旅生活。中央社記者李卉婷攝 113年3月5日
#役男
#海軍司令部
#義務役
義務役恢復1年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
首梯655名一年義務役男 117人簽下去當職業軍人
172.30.142.228