海軍1年期義務役屏東龍泉報到 役男：可強壯身體

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國軍今年起恢復1年期義務役，海軍首梯役男今天到屏東龍泉海軍陸戰隊新訓中心報到，接受為期8週入伍訓練，役男江士翔說，可以強壯身體，也期待未來1年軍旅生活。

今天上午遊覽車陸續載來新入伍的新兵進入龍泉新訓中心報到，在確認身分後針對隨身物品進行安檢，緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，隨後並進行理髮。

役男施以勒接受媒體聯訪表示，對於義務役1年期抽中陸戰隊感到開心，未來也會考慮「簽下去」轉服志願役，加入國軍行列；役男江士翔則說，可以藉此強壯自己的體魄，會考慮加入兩棲陸戰隊，也會做好自己的本分，期待未來1年的軍旅生活。

海軍司令部指出，入伍訓練採4個階段施訓，第1階段建立軍人核心價值、基礎體能及戰技訓練為主軸，強化役男守法觀念及愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌耐力；第2階段以步槍射擊、戰鬥教練及游泳訓練為主；第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心。

第4階段是為期5日的期末鑑測，區分體能戰技、步槍鑑定射擊及3天2夜綜合戰鬥教練，以驗證訓練成效，藉由入伍訓8週扎實訓練，使役男成為能遂行單兵戰鬥技能的合格步槍兵。（編輯：謝雅竹）1130305