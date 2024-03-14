因應兵役延長 澎檢將速查嚴辦重大軍法違紀案

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（中央社澎湖縣14日電）因應義務役軍事訓練延長爲1年，澎湖地檢署今天與澎湖各軍事單位達成共識，除建立專責聯繫窗口定期舉辦檢軍聯繫會議外，對於重大的軍法違紀等案件也將速查嚴辦，以維護國軍紀律與國家安全。

澎湖地檢署發布新聞指出，澎湖軍事機關眾多，因應義務役軍事訓練期間延長為1年，澎檢依最高檢察署指示今天召開「澎湖地區檢察與軍事機關業務聯繫會議」，包括澎湖憲兵隊、陸軍澎湖防衛指揮部、澎湖後備指揮部、海軍四一六艦隊、海軍馬公後勤指揮支援部、空軍馬公基地勤務隊等軍事機關都出席，由檢察長陳佳秀主持，研商妥速辦理重大軍法違紀案件之具體對策。

陳佳秀表示，義務役役期延長，可能增加重大軍法違紀、逃兵案件，最高檢察署對此極為重視，多次與國防部召開檢察與軍事機關業務聯繫會議，並達成多項決議及共識，有賴地檢署與各地區軍事機關加強聯繫、落實執行。

陳佳秀強調，國軍為國防安全的重要支柱，而軍紀是軍隊命脈，更是國軍戰力的重要象徵，檢察機關必會與軍事機關共同努力，以維護國軍紀律與國家安全。

檢察機關與軍事機關等單位在會議中，針對即時通報重大軍法案件、如何協助法院妥適量刑、加速逃兵案件通緝時程等議題，提出報告與討論，達成共識外，地檢署與轄內各軍事機關也將建立專責聯繫窗口，定期舉辦檢軍聯繫會議，強化雙向溝通、協調，以期妥適偵辦國防案件。（編輯：黃世雅）1130314