廢止義務役1年役期公投提案 中選會舉行聽證

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（中央社記者陳俊華台北15日電）由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，中選會今天舉行聽證。季節說，本案屬重大政策複決，不涉及修法，若公投通過只會撤銷公告，回到全面停止徵集1年期義務役情況。

季節在去年12月8日領銜提出「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案，中央選舉委員會在今年1月的委員會議中，審議後認定有舉行聽證必要，釐清相關爭點。

中選會上午舉行聽證會，季節表示，中選會提出7點應辦聽證的理由，他認為只有兩點要修改，其他都屬公投提案方的陳述自由。他說，當時延長兵役時沒涉及修法，只有政府做成公告，縱使公投案通過後，又怎麼會涉及法律的複決。

季節指出，若延長兵役的公告被撤銷後，只會回到總統蔡英文任內實施過的制度，全面停止徵集1年期義務役的情況，本案很明顯是重大政策複決，通過後不涉及任何修法。至於中選會認為主文中提到「陰謀」兩字有負面意涵，但過去公投理由書也帶有主觀看法、各自陳述。

與會的國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，役期增加主要是為維持足夠兵役規模、員額，屬人事權部分，依公投法規定「人事」是不能公投的。據憲法法庭119號裁決，人事權為行政權不可分割的核心權力，且軍人屬廣義公務員，可見這是國防部為滿足國家安全需要所需的員額。

台北教育大學教育經營與管理學系助理教授呂理翔表示，他認為這個提案符合政策複決的概念，而不是法律複決，因為提案中並未對兵役法有所爭執。兵役法第34條授予主管機關就調配軍事人力有裁量權限，主管機關如何選擇兵役制度，完全受政策影響，這個公投本身是有意義的。

國防部資源規劃司代表指出，回復1年役期國防部考慮全球戰略環境、區域安全挑戰之外，也從台澎防衛作戰未來作戰模式，盤點國軍各種戰力組成，審慎評估所需兵役規模、結構，以及後續戰術戰法、武器裝備後，經過縝密評估，訂定一系列國防興革措施，役期調整是其中一項。

內政部代表表示，公投主文是寫94年後義務役「延長」為1年，但公告中都是寫「回復」為役期1年，役期都沒變，兵役法規定也還是1年。內政部是配合兵役徵集事項，尊重國防部相關意見。

聽證會結束前，會議主持人、中選會委員黃秀端說，依照行政程序法第64條第4項規定，這次聽證紀錄，指定於3月26日下午2時至5時在中選會閱覽室供陳述或發問人閱覽，並簽名或蓋章。（編輯：蘇志宗）1130315