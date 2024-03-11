李進勇：不在籍投票從公投先開始 選制變動需審慎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）藍綠為不在籍投票交鋒。中選會主委李進勇今天說，近年選舉受境外勢力介選嚴重，選制改革需審慎考慮，盼從「對事」的公投啟動不在籍投票，並以「移轉投票」方式實施，作為選舉不在籍投票參考。

國民黨立委提案，總統大選採行不在籍投票，民進黨團幹事長吳思瑤指國民黨團毀憲亂政，推總統大選不在籍投票形同為北京介選開後門；國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨團造謠抹黑、不斷潑髒水。

立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席業務報告，並備質詢。

李進勇會前接受媒體訪問表示，民主國家選舉近年受到境外勢力介選情形相當嚴重，這是很大的挑戰，任何選制改革都希望做到盡善盡美，並維護民主選舉的核心價值，所以選制的變動必須審慎考慮。

李進勇指出，在國內立法步驟，希望從「對事」的公投先開始，實施方式也從已經有經驗的「移轉投票」啟動，希望透過穩健步驟，把實施經驗回饋給選舉的不在籍投票，作為研議的參考。

李進勇說，選舉重要的是維護投票人在自由意志下行使投票權，投票的秘密也要受到嚴密保護，各種不同方式的不在籍投票都必須考慮到這些因素；至於通訊投票，他說，都需要審慎研議。

李進勇表示，中選會主管公民投票法，「全國性公民投票不在籍投票法」草案已送到立法院，希望在立法院這屆任期內能儘速完成立法，這是非常重要、也是穩健的第1步；任何重大政策內閣都須整體討論，相關部會都有交換意見。

媒體追問，如果不在籍投票採「通訊投票」，是否擔心中國介選；李進勇說，任何不在籍投票方式的研擬，都要防止境外勢力影響民主選舉。

有關國民黨立委翁曉玲提案修法，將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制；李進勇表示，這明顯牽涉修憲問題，必須立法院啟動修憲，如果只用修法方式，恐怕跟憲法規定有所出入。（編輯：郭無患）1130311