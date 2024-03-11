更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
娛樂

奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王
首頁 / 政治

藍委提訂定監察委員行為法 李俊俋：有自律規範

2024/3/11 20:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨立委翁曉玲今天質詢提到，她認為監察院可以比照立法委員行為法一樣，訂定監察委員行為法，約束不適格的監委。監察院秘書長李俊俋回應，目前有自律規範，不知道如何規定不適格的監委。

立法院司法及法制委員會今天邀請李俊俋列席說明立法計畫，並備質詢。

翁曉玲質詢指出，關於今天的主題，她個人認為，最應該立法的應該是將監察委員行為法具體落實，比照立法委員行為法。李俊俋回應，監察院並沒有監察委員行為法。

翁曉玲表示，她認為監察院應該積極提出，如果監察院不提，她可以來提，也建議監察院思考一下，是否提升監委自律規範的法律位階，比照立法委員行為法，讓它成為一個具體可行，真的約束違法且不適格的監委。

李俊俋說明，不知道不適格的監委如何規定，「我們有自律規範」。

而在翁曉玲質詢結束後，輪到民進黨立委吳思瑤質詢指出，她不認同翁曉玲的主張，並質疑翁曉玲把自己當五院糾察隊，逾越各憲政機關的權力分立原則，請國民黨立委好好思考立法委員行為法，如何精進立委的問政專業。

李俊俋強調，對於立委的任何發言與批評，沒有意見也沒有評論，他會就其職權範圍來報告。（編輯：張若瑤）1130311

#吳思瑤
#李俊俋
#監察院
#司法及法制委員會
#翁曉玲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54