藍委提訂定監察委員行為法 李俊俋：有自律規範

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（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨立委翁曉玲今天質詢提到，她認為監察院可以比照立法委員行為法一樣，訂定監察委員行為法，約束不適格的監委。監察院秘書長李俊俋回應，目前有自律規範，不知道如何規定不適格的監委。

立法院司法及法制委員會今天邀請李俊俋列席說明立法計畫，並備質詢。

翁曉玲質詢指出，關於今天的主題，她個人認為，最應該立法的應該是將監察委員行為法具體落實，比照立法委員行為法。李俊俋回應，監察院並沒有監察委員行為法。

翁曉玲表示，她認為監察院應該積極提出，如果監察院不提，她可以來提，也建議監察院思考一下，是否提升監委自律規範的法律位階，比照立法委員行為法，讓它成為一個具體可行，真的約束違法且不適格的監委。

李俊俋說明，不知道不適格的監委如何規定，「我們有自律規範」。

而在翁曉玲質詢結束後，輪到民進黨立委吳思瑤質詢指出，她不認同翁曉玲的主張，並質疑翁曉玲把自己當五院糾察隊，逾越各憲政機關的權力分立原則，請國民黨立委好好思考立法委員行為法，如何精進立委的問政專業。

李俊俋強調，對於立委的任何發言與批評，沒有意見也沒有評論，他會就其職權範圍來報告。（編輯：張若瑤）1130311