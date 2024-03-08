國民黨團推國會改革修法 立院付委審查

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（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立法院黨團提出國會改革法案，包括刑法、立法院職權行使法、立法院組織法在內5案修正草案，增訂藐視國會罪，也要固定邀總統到立法院國情報告，引發立法院權力擴大，可能觸及違憲疑慮，備受關注；立法院會今天將相關提案付委審查。

立法院會今天進行報告事項時，無異議通過將國民黨團所提出國會改革5案修正草案，交司法及法制委員會審查。

國民黨團在相關提案中主張，將立法院正、副院長選舉投票改為記名投票；強化國會調查及監督能力；明定總統例行性與非例行性國情報告之責；強化及完備國會人事同意權審查機制，發揮監督制衡功能，課予聽證、調查程序出席者應如實答覆、不得虛偽、隱匿，且資訊提供者不得提出虛偽不實資料等行為，課以刑罰，確保立法院調查所獲資訊真實性。

另外，國民黨立委翁曉玲近期提出現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，引發爭議。對於翁曉玲所提總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，立法院會今天無異議通過交內政委員會審查。

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提案說明中主張，參考西方民主國家法制，如法國、奧地利、芬蘭、葡萄牙、捷克、波蘭等二輪投票制規定，修正現行總統副總統選舉罷免法第63條「一輪投票制」規定改為「二輪投票制」，第一輪選舉未有候選人得票過半時，即展開第二輪投票；第二輪投票則由第一輪得票最高票的前兩組候選人，並以得票最多的一組當選，以強化民主正當性，及兼顧小黨政治參與和國內政治穩定。

提案中也主張，為配合二輪投票制的修正，另增修相關配套措施規定，包括競選活動期間、總統補助款、電視政見發表會與辯論會辦理時程，及民調公告截止日等規定。（編輯：蘇龍麒）1130308