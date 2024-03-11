蘇丹紅調查報告何時出爐 李俊俋：監委職權無法承諾

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（中央社記者王揚宇台北11日電）監察委員已啟動調查蘇丹紅辣椒粉食安問題，立委關注調查報告何時出爐。監察院秘書長李俊俋今天說，案件分為3類，一般案件為3個月、重大案件為6個月、重大特殊案件為1年，這是監委職權，他無法承諾時間。

立法院司法及法制委員會今天邀請李俊俋列席說明立法計畫，並備質詢。

國民黨立委傅崐萁、林思銘等立委質詢，監委已啟動針對蘇丹紅辣椒粉案的調查，調查結果何時會出爐。

李俊俋說明，這與案件的性質有關，如果是一般案件要3個月、重大案件要6個月、重大特殊案件為1年，這要由監委做決定，非他決定。

傅崐萁質疑李俊俋，按照其經驗難道判斷不出來，而且這是國家重大案件，要拖1年嗎、有那麼難查嗎。

李俊俋說，監察院跟監委依照憲法獨立行使職權，他做為幕僚長，不便做評論，監委要列為一般案件、重大案件還是重大特殊案件，這不是他的權責，但相信監委都希望盡快盡速。

多名立委也關注陸配取得身分證年限是否比照外配，從6年改為4年，是否符合國際人權的兩公約。李俊俋說，不能因膚色、階級、貧窮或富貴有任何差別，而陸配與外配適用的法律不同，因此相關的規定也會不同。

此外，監察院所提書面報告指出，希望在監察法部分條文修正草案增列人權專章，監察院會彙整各界意見，儘速提出修正草案，再送請立法院審議。

台灣民眾黨立委黃國昌詢問，草案何時能送立法院審議。李俊俋說，希望在立法院這個會期（結束）前送草案。至於這次修法是否會處理調查權法制化，李俊俋表示，目前不會這樣處理。

監委田秋堇、林國明、蔡崇義9日指出，蘇丹紅辣椒粉原料售予包含濟生股份有限公司在內多家下游廠商，添加於多種調味料及食品，且於各賣場通路販售，引發食品安全疑慮，對此甚表關切重視，已啟動調查。（編輯：翟思嘉）1130311