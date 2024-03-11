蔡清祥：新北高雄等4地檢嚴查蘇丹紅辣椒粉 追上下游廠商

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（中央社記者劉世怡台北11日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，法務部長蔡清祥表示，今天赴高檢署開會，確認「跨部會聯繫平台會議」結論，雲林、新北、高雄及南投地檢署嚴查偵辦中，將向上溯源及追產品流向。

台灣高等檢察署「打擊民生犯罪督導小組」，與行政院食品安全辦公室及衛福部食藥署等單位，於上午召開「蘇丹紅事件跨部會聯繫平台會議」，透過行政機關及司法機關的跨部會通力合作，集思廣益，會後達成強化聯繫通報、全面追查不法、建立下架機制、從嚴追究刑責、溯源查緝斷根、統一法律適用、適時對外說明等結論；檢察機關堅定立場，將與各機關部會協力積極查緝。

蔡清祥於高檢署會議後，在法務部接受媒體聯訪表示，雲林、新北、高雄及南投等4個地檢署已有案件偵辦中，案件擴大嚴查。

蔡清祥說，對於上游進口廠商將依法嚴辦，產品流向下游廠商部分也要追查，並與地方衛生局及中央食藥署合作依法偵辦，呼籲有使用到蘇丹紅的加工廠商，要發揮社會責任，應將產品回收或下架；已購買產品者，應考量會危害身體，應不要再使用。

媒體提問，有關食安法摻偽行為似乎究責太輕，有無修法可能，以及檢方偵辦案件部分被告獲交保，目前檢方態度。

對此，蔡清祥表示，對於摻偽行為明知道它是違害身體的添加物，卻仍然使用，刑度處罰過輕，會建議主管機關要加重處罰，共同維護國人食品安全；部分被告獲法院裁定交保部分，檢方已提起抗告。

法務部新聞資料指出，食品安全衛生管理法對於摻偽、假冒、違法添加採重罰政策，最高可處7年有期徒刑、併科新台幣8000萬元以下罰金。

法務部於上週責成台灣高檢署打擊民生犯罪督導小組啟動查緝民生犯罪聯繫平台，並與調查、警察、衛政等友軍機關通力合作，查緝不法。

截至今天為止，雲林地檢署、新北地檢署陸續查獲製造、販賣含有「蘇丹紅」辣椒粉案，已獲准羈押2人，扣押相關產品；高雄地檢署聲押1人，未獲法官支持，今天向高等法院高雄分院提起抗告；南投地檢署針對轄內廠商使用某公司問題原料製成調味料，今天已主動分案，正積極調閱資料釐清事實中。（編輯：方沛清）11300311