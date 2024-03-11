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辣椒粉驗出蘇丹紅
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蘇丹紅風波 北市衛生局長：主動清查曾違規廠商

2024/3/11 12:44
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（中央社記者陳婕翎台北11日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署今天找蘇丹紅事件相關上下游業者開會，加強已進口原料自主檢驗。台北市衛生局長陳彥元說，北市有違規紀錄廠商將主動預先清查。

邊境對進口辣椒粉採100%逐批查驗，衛生福利部食品藥物管理署已經掌握逐批查驗前合法進口的貨品批號，今天將與相關上下游業者開會溝通，加強自主查驗；另外，與經濟部討論，未來對嚴重違規業者，將主動查有無同地址或負責人的廠商。

含致癌物蘇丹紅的中國製辣椒粉的食安事件愈演愈烈，陳彥元今天上午出席台大醫院「仁愛醫護大樓新建工程」動土典禮，他在接受媒體訪問時表示，過去5年內查獲蘇丹紅下架的2家業者，將會一併進行稽查。

雄檢近日查出，津棧國際實際李姓負責人以親友名義在台設10家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工。陳彥元說，高雄通報品項已下架封存處理，同時派出稽查人員前往益昌公司清查，承諾違規品項都會下架。

陳彥元表示，將主動派員預先清查台北市有違規紀錄廠商，縣市政府間都有互相合作模式，若查獲台北市衛生局轄區內有相關廠商或有產品流入，將協助稽查上下游、要求業者下架，也會研擬賠償機制，同時強調「我們不會只等其他縣市通知」。（編輯：李亨山）1130311

#食藥署
#陳彥元
#蘇丹紅
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