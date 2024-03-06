法務部嚴查蘇丹紅辣椒粉案件 檢視是否加重刑責

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（中央社記者劉世怡台北6日電）進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，法務部今天表示，責成高檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，整合團隊量能嚴查速辦，另通盤檢視食安法規，有無加重刑責空間。

法務部發布新聞稿指出，所屬檢察機關積極查緝非法添加蘇丹紅辣椒粉等違反食安規定的刑事案件，清查非法製造、販賣商品，追溯金流，查扣毒害原料避免流入市面，積極發揮遏止效果，以安定民心。

法務部指出，責成台灣高檢署打擊民生犯罪督導小組啟動查緝民生犯罪聯繫平台，並與調查、警察、衛政等友軍機關通力合作，查緝不法。

截至今天為止，雲林地檢署、新北地檢署及高雄地檢署陸續查獲製造、販賣含有「蘇丹紅」辣椒粉案，積極向上溯源，已獲准羈押2人，扣押相關產品。

另針對3萬4414公斤的違規產品流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市部分，已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

新聞稿中，法務部長蔡清祥指出，食安為國之根本，是人民的生活、國民的生計、民眾的生命所繫，食品業者應本於良心經營，關注民眾健康，切勿為節省成本而以身試法，採用不得添加於食品及食品添加劑的有毒物質。

蔡清祥表示，法務部將貫徹「源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督」的食安五環政策，加強食安案件的偵辦，將不肖業者繩之以法，為國人安全健康嚴格把關。

同時也將通盤檢視相關食安法規，在查緝、處罰層面及起訴、審判結果通盤檢討，如相關食安法令有加重刑責的空間，也將全力配合主管部會研商修正。（編輯：戴光育）1130306