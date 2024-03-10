衛福部防蘇丹紅案重演 擬聯手經濟部加強查同地址或負責人廠商

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（中央社記者曾以寧台北10日電）衛福部長薛瑞元今天說，食藥署明天將找蘇丹紅事件相關上下游業者開會，加強已進口原料自主檢驗；並將與經濟部討論，未來對嚴重違規業者，將主動查有無同地址或負責人的廠商。

含有致癌物 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 的中國辣椒粉流向全台，國民黨立委王育敏日前建議，比照2013年毒澱粉事件，鼓勵大型食品業者自行送驗出具證明。

薛瑞元今天傍晚接受媒體電訪表示，目前邊境對進口辣椒粉採100%逐批查驗，食藥署也已經掌握展開逐批查驗前合法進口的貨品批號，因希望廠商加強自主查驗，食藥署明天將找相關上下游業者開會溝通。

薛瑞元說明，辣椒粉會添加進其他原料，混合製成胡椒粉、咖哩粉等多種產品，雖然銷毀量看起來有好幾萬公斤，但其實原料使用量不多，上游廠商應該有能力自主送驗，下游廠商則可以在進貨時要求出具檢驗報告。

防堵廠商偽造檢驗報告、將退運貨品再轉賣其他業者，薛瑞元說，若違反食安法第15條，涉及刑事處罰者就送檢調，其他假冒狀況則看情節處理，若是從上游下來，下游業者本身無檢驗能量，不會因此受罰；但若下游業者送驗後發現有蘇丹紅，未通報主管機關，也會受到處罰，不能只是把貨退回去「私了」。

雄檢近日查出，津棧國際實際李姓負責人以親友名義在台設10家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工。薛瑞元指出，明天將於行政院專案小組會議中與經濟部等相關部會討論，未來發現違規情節嚴重廠商，會行文經濟部詢問，若有登記相同地址、負責人、或多數股東相同的廠商，就會特別注意。

薛瑞元說明，未來只要相關企業中，有1家進口食品的有違規情況，考量貨源可能相同，就會加強抽驗；若已到達100%逐批查驗，則是比照辦理。

對於進口業者，薛瑞元說，考量現在已經演變成系統性事件，若再有涉及違反刑事法規情況，除送檢調外，也會加強啟動行政處罰，例如強制歇業或禁止後續輸入等。（編輯：張雅淨）1130310